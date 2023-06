Lago d’Endine | volontari al lavoro per la tutela e la valorizzazione delle specie presenti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di nuovi lavori per l’Associazione Pescatori di Bergamo suldi Endine. Nelle scorse settimane i collaboratori legati all’associazione hanno lavorato sullo specchio d’acqua in gestione all’A.T.S.di Endine, composta da FIPSAS e A.S.D. Pescatori di Bergamo per la posa di fascine sui fondali del. Mattinate di duro, insieme aidella società Carp Fishing Endine. “Abbiamo iniziato a metterefascine come da contratto con i comuni deldi Endine -spiega il Presidente dell’Atsdi Endine Lorenzo Ziboni-. Serviranno per la riproduzione del persico reale, che posizionerà i suoi nastri di uova: serviranno per proteggere i piccoli avannotti che sono nati da poco nel”. L’ultimo intervento è ...