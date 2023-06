(Di martedì 20 giugno 2023) Ildi Charles Deè in bilico: cosa deciderà di fare ildopo la prima stagione negativa del talento belga? CDK, mai protagonista e finito progressivamente ai margini della squadra di Stefano Pioli, è nella lista di chi può partire a patto che arrivi un'offerta in grado di avvicinare almeno i 35 milioni di euro spesi nella scorsa estate. Secondo il suo procuratore Tom Demul, invece, le porte sono ancora aperte e il"crede ancora al 100% in Charles". La pessima stagione? "Lui guarda allo specchio. Sa che tutti lo stanno giudicando molto perché è stato il più grande trasferimento del, ma si rende anche conto che può dare ancora di più di così. E sa, come tutti noi, che ha tutte le qualità per avere successo".

Una terribile tragedia ha sconvolto oggi Boccadifalco a Palermo. Undi polizia di 58 anni si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'uomo è arrivato in via Pandolfini a bordo della propria auto, è sceso dalla vettura e si è sparato, morendo sul ...Undi polizia, assistente capo di 58 anni questo pomeriggio si è tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco. Ha fermato la sua auto in via Pandolfini nella zona di Boccadifalco è uscito dalla ...Tragedia questo pomeriggio a Palermo dove undi polizia, un assistente capo di 58 anni, si è suicidato sparandosi un colpo di pistola. Secondo una prima ricostruzione, il poliziotto ha fermato ...

L'agente toglie De Ketelaere dal mercato, ma il futuro al Milan... Panorama

Un agente di polizia, assistente capo di 58 anni questo pomeriggio si è tolto la vita con un ...Un agente di 58 anni ha raggiunto a bordo di un'auto via Pandolfini dove poi si è tolto la vita. Inutile l'intervento dei sanitari del 118: per lui non c'era più nulla da fare. "Era una persona perben ...