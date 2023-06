Ladispoli | in via Tre Pesci a Marina di San Nicola arriva l’area pedonale

(Di martedì 20 giugno 2023)– L’Amministrazione comunale informa che adi Sanda lunedì 19 giugno tornain via Tre, istituita fino alle 24 del 3 settembre 2023, nel tratto compreso tra via Venere e lo stabilimento “Stella”. Il transito sarà consentito ai veicoli autorizzati dal Consorziodi San(diretti alle aree interne e/o accessi carrabili, al carico e lo scarico delle merci) e ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai veicoli al servizio dei disabili, questi ultimi solo per il tratto di via Trecompreso tra via Marte e il bar “La Lucertola” dove sono istituiti 6 posti a loro riservati. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le ...

...ROMA - Giovedì 22 giugno presso la sala Mechelli del consiglio regionale del Lazio (della ... Elena Maria Gubetti, sindaco di Cerveteri (RM), Alessandro Grando, sindaco di(RM), Mario ..., inTre Pesci a Marina di San Nicola arriva l'area pedonale - A Marina di San Nicola da lunedì 19 giugno torna l'area pedonale inTre Pesci istituita, fino alle 24 del 3 settembre ...Il Gruppo Astrofili Palidoro annuncia la comparsa della primaLattea della stagione a Torre Flavia,, con una foto mozzafiato. 'Il nostro socio Paolo Giangreco Marotta si è recato a Torre Flavia, dove ha scattato questa composizione contenente la ...

Mercoledì niente acqua a Ladispoli, ecco dove • Terzo Binario News TerzoBinario.it

Dalle 8 alle 18 rubinetti a secco a Marina di Palo, autobotti in via del Ghirlandaio angolo via del Caravaggio, via Palo Laziale, 55 e in piazza della Rugiada L’Amministrazione comunale ricorda ai cit ...Le persone con disabilità che fanno riferimento all’Associazione Nuove Frontiere di Ladispoli (Roma) porteranno in scena il 21 giugno lo spettacolo “E poi ci troveremo come le star. Quasi una commedia ...