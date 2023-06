Ladispoli | con la Twins Fathers Band un aperitivo all’insegna della solidarietà

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 giugno 2023)– Nella speciale sera del solstizio d’estate un magicoper brindare, in compagniaFather’s. Il gruppo rock di medici musicisti torna ad esibirsi per sostenere Sos Villaggi dei Bambini. Per una sera i medici aboneranno camici e stetoscopi per esibirsi con i loro cavalli di battaglia musicali. Con le loro cover rock sensibilizzeranno gli spettatori su problematiche sociali, mediche e di integrazione, sostenendo così l’operato di Sos Villaggi dei Bambini. La donazione consigliata per la serata è di 25 euro comprensiva di concerto e. Il ricavato sarà devoluto all’Organizzazione. L’appuntamento è per il prossimo 21 giugno alle ore 20:00 presso ...