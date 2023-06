L’abbinamento giusto tra panini e vini fermi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) Una prima scelta per accompagnare un panino è il rosa: è un colore che comunica freschezza, gioia, spensieratezza. Il rosa ha il profumo della bella stagione. E così irosati,giovani e amati dai giovani, sono compagni di viaggio ideali del panino, per un picnic o per una scampagnata, per una serata davanti alla tv, mentre si guarda la serie preferita o la partita. Il RosaMati Toscana Rosato Igt di Fattoria Le Pupille profuma di garofano e rosa selvatica, di fragoline e ribes. Nasce da uve Syrah tra le colline della Maremma ed è compagno perfetto di un panino con il saporito prosciutto toscano. Ancora Toscana, ancora Maremma: a Gavorrano, da uve Sangiovese, nasce il Rosè Maremma Toscana Doc di Tenuta Fertuna. Sapido ed equilibrato, aromatico ed elegante, ma soprattutto fresco e profumato, è perfetto da sorseggiare in abbinamento a due fette ...