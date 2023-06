La Zaouli Mask Dance | un’espressione affascinante della cultura ivoriana

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) La Costa d’Avorio, situata nell’Africa occidentale, è un paese ricco die tradizioni affascinanti. Tra queste spicca la, una forma di danza tradizionale che si distingue per l’uso di maschere elaborate e i movimenti eleganti dei ballerini. Questa danza èartistica ele unica che merita di essere esplorata e apprezzata. Latrae le sue origini dalla regione degli Guro, nel centro-ovestCosta d’Avorio. Questa forma di danza è stata tramandata di generazione in generazione, rappresentando un importante patrimoniole per il popolo ivoriano. La parola “” si riferisce a una divinità locale venerata nella ...