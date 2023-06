La vita in una città segreta della Russia

(Di martedì 20 giugno 2023) Ospite al "Passaggi Festival", l'importante rassegna culturale dal 21 al 25 giugno a Fano, Natasha Stefanenko presenta il suo libro "Ritorno nellasenza nome" (Mondadori), un thriller autobiografico in cui racconta la sua infanzia in una

Dna, il codice dellanon è genetico ma epigentico: il telecomando è in mano a noi. La scoperta E se fosse possibile ...sorta di codice che, messo nel corpo attraverso semplici integratori, gli ...Bimba di quattro mesi muore schiacciata nel lettone dei genitori: inutili i tentativi di rianimazione del papà e dei sanitari La piccola Megan,bimba di quattro mesi , ha perso lala settimana scorsa nella sua casa, a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza: sarebbe stata soffocata involontariamente, schiacciata mentre dormiva nel ...... il Sole in Cancro sosta nel vostro settore dello stile di. La priorità dovrà essere la forma fisica, la cura del corpo, seguiredieta sana. Non è sufficiente eliminare le cose 'cattive': la ...

Un appartamento arredato per accogliere una vita da single (ma ... Elle Decor

In questo modo 10 persone – utenti del centro diurno gestito da Progetto Autistmo –, assieme ai loro educatori, si recano per tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì, in cinque aziende del territorio ...Quando parliamo di Herpes Zoster (HZ), comunemente conosciuto anche come Fuoco di S.Antonio, intendiamo quella patologia acuta a eziologia virale, comune e debilitante, determinata dalla ...