La visita di Blinken a Pechino e la sua importanza per gli equilibri mondiali

(Di martedì 20 giugno 2023) Il 18 Giugno, il segretario di Stato americano Antonyha fatto tappa aper unaufficiale. In questi due giorni ha incontrato i principali funzionari cinesi con il fine di risanare i rapporti tra i due Paesi, che negli ultimi anni hanno subito dei notevoli raffreddamenti. Infatti, è dal 2018 che un segretario di Stato statunitense non si recava inufficiale in Cina: l’ultimo, era stato Mike Pompeo, sotto la presidenza di Trump. Gli incontri tra i due Paesi si erano interrotti a partire della pandemia da Covid, occasione nella quale gli Usa avevano accusatodi non aver posto sufficiente attenzione in merito alla prevenzione del virus. Gli ulteriori fatti spiacevoli che si sono susseguiti negli anni successivi hanno fatto sì che quelli tra i due diventassero i ...