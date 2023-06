La vicina di posto in aereo allunga il piede senza scarpa | il tiktoker “si vendica” versandoci sopra una bibita Il video è virale

(Di martedì 20 giugno 2023) Tra i tanti piccoli e grandi disagi che subisce chi viaggia,ttutto in estate, c’è la faccenda dei piedi altrui. Piedi in bella vista, magariscarpe, lasciati “liberi di prendere aria”. Capitattutto in(ma anche il treno non è “immune”) ed è successo a un, @danielgreen2426 che ha postato unripreso pure dal Daily Mail (che in quanto a “spunti per chiacchiere da ombrellone” è perenne fonte di ispirazione). Cosa è successo a Daniel? Ebbene, ildi una passeggera,ma col calzino maleodorante (a suo dire) in mostra, continuava a spuntare da sotto il sedile. La donna, addormentata, si era un attimo “lasciata andare” a una posizione quasi distesa. Impossibile ...

Aldelle anticipazioni o degli incontri critici sugli spettacoli, che avevano caratterizzato ... all'indomani della vittoria riportata sull'aggressore persiano, e quindi moltoalla ...Il fatto sconcertante è avvenuto a Bacoli, in provincia di Napoli , sulla scoglieraal lido ... Uomo si masturbava al mare davanti a un bambino di 6 anni Sulsono intervenuti i Carabinieri ...... non solo fisica, ed èalle persone, in un processo certamente difficile, ma che è pronta ad ... entrano come madri, come figlie, soprattutto come mogli e la farmacia è per loro unsicuro, ...

La vicina di posto in aereo allunga il piede senza scarpa: il tiktoker “si vendica” versandoci… Il Fatto Quotidiano

Tra i tanti piccoli e grandi disagi che subisce chi viaggia, soprattutto in estate, c’è la faccenda dei piedi altrui. Piedi in bella vista, magari senza scarpe, lasciati “liberi di prendere aria”.Perugia, 20 giugno 2023 – Sarebbe stata la vicina di casa ad allertare i carabinieri perché non vedeva più la vicina di tempo da troppo tempo. Un’assenza che alla donna è sembrata strana e, forse, sap ...