La Vanoli Cremona torna in A | superata Forlì anche in gara 3 89-74

(Di martedì 20 giugno 2023) Altro verdetto che arriva dalla Serie A2 e che porta alla costruzione del prossimo campionato di Lega Basket A. Lainfatti con il successo di ieri ha conquistato l’accesso al massimo campionato, battuta89-74 e con un netto 3-0 nella serie. Grande festa dunque e ritorno dopo un solo anno di purgatorio per i biancoblù. Lain A Crediti foto:FacebookTriplete completato e la festa può finalmente avere inizio.in A1 dopo aver vinto la Coppa Italia, la Supercoppa e ierila finale del tabellone oro contro. Una serie in cui c’è stato ben poco da dire se non sottolineare una supremazia complessiva da ...

... poi è stata la volta diche non ha lasciato scampo a Forlì chiudendo la finale con un ... La- il gm è Andrea Conti, in campo il varesino Matteo Piccoli - invece si era classificata ...La cronaca e il tabellino diBasket - Pallacanestro Forlì 2015 89 - 74 , sfida valida come gara - 3 delle finali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket . La sfida è comandata dall'inizio alla fine dai ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv- Forlì , sfida valida come gara - 3 della finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket . LaBasket è stata fin qui encomiabile, riuscendo a vincere entrambe le partite in ...

Tracollo Forlì e immediato ritorno in serie A per la Vanoli, il triplete è compiuto! Sportando

Triplete completato e la festa può finalmente avere inizio. Cremona torna in A1 dopo aver vinto la Coppa Italia, la Supercoppa e ieri anche la finale del tabellone oro contro Forlì. Una serie in cui c ...Discesa in A2 brevissima per la Vanoli Cremona, che in una serata davvero piena per quanto riguarda la pallacanestro italiana si concede il lusso di portare a casa il tabellone Oro dei playoff promozi ...