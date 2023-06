La terza via fra sovranismo identitario e radicalismo eco-ideologico

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Unione europea si trova oggi in un momento di rifondazione. E i suoi padri (ri)fondatori si chiamano Brexit, Covid e Vladimir Putin. La scelta dei britannici di uscire da Unione europea e mercato unico si è rivelata un fatale fallimento, ma ha avuto funzione di vaccino. Nessun sovranista europeo evoca più l’uscita dall’Euro, dall’Unione o da chissà quale altra istituzione comunitaria. Se la Brexit ha scongiurato l’Italexit o il Frexit, la pandemia ne ha allargato le aspettative. Il Covid è stato una sorta di stress test per l’Unione, perché ha fatto emergere in modo brutale e tragico, molti bisogni dei cittadini sui quali l’Ue non ha competenze e dove gli Stati membri sono inefficienti. Ci ricordiamo, all’inizio della pandemia, la rabbia degli italiani contro l’Europa, che non era in grado di fornire mascherine e respiratori. Così le opinioni pubbliche europee hanno dato corpo ad ...