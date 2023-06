La separazione delle carriere

Leggi su ilpost

(Di martedì 20 giugno 2023) Perché i comici – per i quali la politica è legittimo argomento quotidiano, pane per i loro denti – non dovrebbero mai diventare essi stessi attori della politica? Per una ragione strettamente “tecnica”. Perché il linguaggio comico è un insieme di paradossi, iperboli, esagerazioni, deragliamenti logici che la politica non è capace di decriptare e non è in grado di reggere. Ci saranno pure politici che vanno a teatro, capiscono le battute e, come tutti, ridono. Ma “la politica”, intesa come quel mondo istituzionale e giornalistico, quelle dichiarazioni ufficiali, quelle parole messe in fila con prudente tatticismo, le battute non le capisce. Non è attrezzata per farlo. Non è quello il luogo. Ai politici, peraltro, è vivamente sconsigliato di fare i