Un invito alla defezione. "Facciamo appello ai dipendenti delle missioni diplomatiche ucraine e agli uffici di rappresentanza degli enti statali all'estero. Se ti senti responsabile del destino della ...'Facciamo appello ai dipendenti delle missioni diplomatiche ucraine e agli uffici di rappresentanza degli enti statali all'estero. Se ti senti responsabile del destino della tua Patria e vuoi ...Tra questi i blackout con cui lacolpisce l' Ucraina . E poi Brasile , Cina, Myanmar, ... Egli Stati dell'Unione a fare lo stesso, sulla base di una manovra di sicurezza avviata tre anni ...

La Russia invita i diplomatici ucraini a tradire e a passare con Mosca Globalist.it

Nuove prove, raccolte dal New York Times, dimostrerebbero che ci sia stata la mano di Mosca dietro alla distruzione della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, nella regione ucraina di K ...Questo, però, non è accaduto per questa Lada Aura. Durante la sua presentazione al Forum economico di San Pietroburgo, avanti agli invitati e ai giornalisti, la…) Leggi ...