La rivincita di Max Giusti | girano voci impensabili dai corridoi della Rai

(Di martedì 20 giugno 2023) Un nuovo programma per Maxin Rai? Il noto conduttore potrebbe prendere il posto di Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino su Rai 2, con un programma tutto suo: lo rivela TvBlog in un retroscena. Questo, però, non significa che la trasmissione di De Martino abbandonerà per sempre la seconda reteRai, ma solo che si prenderà un periodo di pausa. E' quasi certo, infatti, il suo ritorno in tv nel 2024, probabilmente dopo il Festival di Sanremo. Max, invece, potrebbe essere al timone di un nuovo varietà il prossimo autunno. Varietà di cui non si saprebbe ancora il titolo, ma che in qualche modo potrebbe ricordare proprio le atmosfere di Stasera tutto è possibile. Il nuovo show vedrebbe in campo due squadre di comici che si sfiderebbero in gare di vario tipo. Il conduttore è ...