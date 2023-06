La rivincita della tiktoker vittima dei bulli | “Guardate come sono cambiata | adesso sono sicuramente più sexy di voi”

(Di martedì 20 giugno 2023) Da bambina era stata presa di mira dai, mache è cresciuta e di anni ne ha 28, in un filmato sul suo profilo TikTok, ha voluto dimostrare a tutti quelli che la deridevano quanto è. Protagonistavicenda è Kat, una ragazza inglese. La, per cui i tempi degli insultiormai lontani (e chedichiara di stare bene con se stessa e di piacersi), ha deciso così di chiamare tutti i quei ragazzi che prima si facevano beffe di lei: la ragazza ha quindi postato un video sul suo profilo in cui fa vedere a tutti il suo notevole cambiamento fisico. Una “trasformazione” insomma da brutto anatroccolo a cigno, ma dettata semplicemente dalla crescita e dal fatto che Kat sia diventata ormai una donna: ...

La partita è poi finita come sappiamo tutti, con la vittoria7 volte campionessa Slam al ... unita ad un celere scambio di sguardi, sono suonati come una piccolaper Venus , che non si ......vero - ha commentato su Facebook il Pattinaggio Artistico Vigasio - Il nostro Quartetto Pragma è medaglia di bronzo alla finaleCoppa del Mondo. Un risultato cercato e sperato, una...... Eusebio Di Francesco farà di tutto per prendersi una bella. Ne ha bisogno. Ha sofferto ... a differenza di quel che era avvenuto alla guida del Sassuolo, il suo capolavoro, eRoma dove ...

Valli della Carnia, Toffano rimanda la rivincita Rally.it

La cabarettista Luciana Littizzetto è pronta ad affiancare l'amica Maria De Filippi: l'indiscrezione clamorosa ha il sapore della rivincita.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...