La riforma Nordio sulla giustizia arriva alla Camera | mentre il governo lavora già alla fase due

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) Launo del disegno di leggeapprovata la scorsa settimana in consiglio dei ministri comincia oggi il suo iter in Parlamento,. E il clima non è dei migliori, tra gli scontri con la magistratura, le spaccature nell’opposizione e qualche malcontento anche nella maggioranza verso il ministro Carloper aver teso troppo il filo della tensione con i giudici. Intanto, scrive La Stampa, la maggioranza prepara per l’autunno ladue della. Che verterà soprattuttodecisa limitazione del ricorso alle intercettazioni come strumento investigativo per reati come corruzione, illeciti economici, societari e fiscali. Una materia ancor più incandescente dell’abuso di ufficio che ...