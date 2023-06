La regina Vittoria | i tratti di una modernità occidentale nell’età vittoriana

(Di martedì 20 giugno 2023) Accadeva 186 anni fa: il 20 giugno 1837, la diciottenne Alexandrina Victoria, meglio conosciuta come, ereditava il trono del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, dando inizio all’etàna. Regno durato 63 anni, sette mesi e due giorni: è il secondo regno più lungo della storia britannica, superato solo dalla sua trisnipote Elisabetta II. La: la nonna d’Europa Figlia del principe Edoardo, duca di Kent e Strathearn e della principessa tedescadi Sassonia-Coburgo-Saalfeld,, ereditò il trono a diciotto anni, dopo la morte dei suoi zii paterni che non avevano lasciato alcuna discendenza legittima. Nel 1837 il Regno Unito era già una monarchia parlamentare definita: il sovrano aveva pochi poteri e doveri ...

Accadde Oggi Inizia il regno della, inventato il tachimetro. 1791 - Il Re francese Luigi XVI tenta la fuga dalla Francia travestito da servo, ma viene riconosciuto e fermato nella ...La corsa fu istituita nel 1840 per festeggiare l'incoronazione dellaavvenuta due anni prima nel 1838. Mammas Girl con in sella Kevin Stott è al momento il cavallo più appoggiato al ...Sophie di Edimburgo ,di Svezia , laSilvia : tutte hanno scelto il 19 giugno per sposarsi. Di conseguenza, tutte celebrano l'anniversario di matrimonio nelle stesse ore. Silvia di ...

Accadde oggi 20 giugno 1837: comincia l'era della regina Vittoria Tag24

Durante un’intervista al giornale Corriere della Sera di Torino, lunedì scorso, il principe Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II, ha annunciato pubblicamente la sua decisione ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrire la migliore esperianza possibile, per analizzare in modo anonimo le statistiche del traffico. Cliccando su “Accetta tutti” acconsenti all'uso di TU ...