La procura di Padova ha impugnato gli atti di nascita di 33 figli di coppie omogenitoriali

La "seconda mamma" non c'è nel diritto italiano. E neppure la possibilità per la donna di assegnare al figlio biologico il cognome della propria compagna. Su questa base la procura di Padova ha aperto la crociata contro gli atti di nascita dei bimbi arcobaleno, figli cioè di due donne, una delle quali madre biologica, conviventi. L'ufficio giudiziario, ad aprile, aveva impugnato 33 atti di nascita registrati dal sindaco di Padova Sergio Giordani dal 2017.

Procura Padova impugna 33 atti di nascita di bimbi con due mamme: "Sono illegittimi" Sky Tg24

Erano stati registrati dal sindaco Sergio Giordani, e ora le madri non biologiche potrebbero perdere i diritti ...Va cancellato il secondo cognome. La procuratrice: «Tenuta a far rispettare la legge». Il sindaco: «I bambini non vanno discriminati» (foto, un sit in a Trento delle Famiglie Arcobaleno) ...