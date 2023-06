La probabile formazione dell’Italia agli Europei Under 21 | modulo | titolari | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Siamo ormai a poche ore dal via ufficiale dei Campionati21 di calcio 2023. L’edizione che sta per scattare, la ventiquattresima della storia, si svolgerà tra Romania e Georgia e vedrà ai nastri di partenza anche l’Italia che, come sempre, proverà a essere grande protagonista, con un digiuno di 19 anni da interrompere. Il commissario tecnico Paolo Nicolato ha convocato un gruppo davvero interessante, con alcuni giocatori di alto livello e già protagonisti nei rispettivi club. Ilcon il quale saranno disposti in campo gli Azzurrini appare già deciso, ovvero il 3-5-2 con il quale la squadra ha giocato anche le qualificazioni. Ma, a questo punto, quale potrà essere l’undici titolare? In porta non ci sono dubbi, sarà Marco Carnesecchi il titolare. Davanti al portiere della Cremonese vedremo una linea difensiva a 3, con ...