(Di martedì 20 giugno 2023) LaSpring Summer 2024 diè pronta ad illuminare la scena. La linea, disegnata da Pino Lerario, Direttore Creativo di, si ispira per le sue nuance ad un acquario ...

LaSpring Summer 2024 di Tagliatore è pronta ad illuminare la scena. La linea, disegnata da Pino Lerario, Direttore Creativo di Tagliatore, si ispira per le sue nuance ad un acquario di ...Forte di un importante background di artigianalità tutta italiana il brand ha presentato in anteprima a Pitti Uomo di giugno 2023 laestiva. Unadallo stile moderno, che ...Nel 2022 la città di Codogno ha ospitato una mostra sulla serie tv allestita con la suaprivata, che costituirà l'ossatura centrale di unamostra su Happy Days in fase di ...

La nuova collezione di Tagliatore: "L'ispirazione viene dal mare" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 20 giu. (askanews) - La nuova collezione Spring Summer 2024 di Tagliatore è pronta ad illuminare la scena. La linea, disegnata da Pino Lerario, Direttore Creativo di Tagliatore, si ispira per ...Ci siamo! La settimana della moda maschile di Parigi prende il via martedì 20 giugno e il mondo della moda attende con ansia il debutto di Pharrell Williams come Direttore Creativo delle collezioni ma ...