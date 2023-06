La missione di una destra seria | innovare senza distruggere

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 giugno 2023) Cosa significa essere conservatori, il percorso dellada AN a Fratelli d’Italia, le riforme istituzionali e il Pd di Schlein, l’eredità di Silvio Berlusconi. Di tutto questo abbiamo parlato con Domenico Fisichella, che è stato professore ordinario di Dottrina dello Stato e di Scienza della Politica presso le università di Firenze, Roma Sapienza e Luiss. Senatore per quattro legislature (1994-2008), ministro per i Beni culturali e ambientali nel Governo Berlusconi I (1994-1995), vicepresidente del Senato per dieci anni, e per decenni editorialista di importanti quotidiani nazionali. Da AN a Fratelli d’Italia LORENZO CIANTI: Fratelli d’Italia ha quasi raddoppiato i numeri della migliore Alleanza nazionale (15,6 per cento il suo massimo storico alle elezioni politiche del 1996). Da erede dell’esperienza post-missina e della fiamma, il partito di Giorgia ...