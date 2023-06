La minoranza Dem contesta Schlein."Ma non è logoramento"

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - Che il passaggio in direzione nazionale sarebbe stato un momento di "verità" è apparso chiaro sabato, dopo il passaggio di Ellyalla manifestazione del Movimento 5 Stelle e la dura presa di posizione dei pesi massimi delladem, primo fra tutti l'ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Fino a quel momento gli umori dem registravano una calma relativa: le 'ceneri' della sconfitta del Pd alle amministrative e lo scontro interno sugli incarichi negli uffici di presidenza dei gruppi non si erano ancora depositate, ma dalladem arrivavano segnali incoraggianti: "Sarà un confronto franco, ma pacato e senza levate di scudi". Gli esponenti di riferimento dellainterna attendevano, infatti, una relazione "motivazionale" che indicasse alcuni punti chiari dell'agenda. Cosa che ...

Interviene anche Lorenzo Guerini , esponente di peso della, che averte: "La dialettica, se leale, anche quando è aspra, non è lesa maestà". E prende le distanze dalla partecipazione di ...... Laincalza Schlein sull'Ucraina. "Sbagliato andare a rimorchio del M5s", dice Bonaccini ... horribile dictu, quasi renziana - fa storcere subito il naso al notabilato vario. Sarà infine ...Elly unchained . Scatenata. Arcistufa di ingoiare rospi. Che pretende "un'orchestra capace di suonare lo stesso spartito" e infatti, a quel partito che è convinta le remi contro, gliele suona. Al ...

Il passaggio in direzione nazionale non è indolore per la leader del partito contestata per la partecipazione alla manifestazione del M5S ...Il Pd è plurale o non è». Eccola, la critica che viene mossa alla segretaria da tutta la minoranza. «Va bene la lealtà dice a microfono spento più di un maggiorente dem ma Elly deve dimostrare di ...