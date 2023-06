(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - Che il passaggio in direzione nazionale sarebbe stato un momento di "verità" è apparso chiaro sabato, dopo il passaggio di Ellyalla manifestazione del Movimento 5 Stelle e la dura presa di posizione dei pesi massimi delladem, primo fra tutti l'ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Fino a quel momento gli umori dem registravano una calma relativa: le 'ceneri' della sconfitta del Pd alle amministrative e lo scontro interno sugli incarichi negli uffici di presidenza dei gruppi non si erano ancora depositate, ma dalladem arrivavano segnali incoraggianti: "Sarà un confronto franco, ma pacato e senza levate di scudi". Gli esponenti di riferimento dellainterna attendevano, infatti, una relazione "motivazionale" che indicasse alcuni punti chiari dell'agenda. Cosa che ...

Oltre ai contenuti usciti da quella manifestazione, tuttavia, lasi è soffermata sulla ... molto articolata e sincera', dice la leaderai cronisti che la attendono in Transatlantico, alla ...E sono proprio ia definire, quelle dell'attuale amministrazione comunale, "politiche sbagliate, che forse è il caso di chiamare 'fallimen... Tari'". Così, per lala riorganizzazione ...Alla fine la permalosità dellaPd liscia il pelo alla segretaria , ma non morde. La scena ... sanità e lavoro, ma poi la segretaria si ferma, tra i sospiri di sollievo della comunità, ...

La minoranza Dem contesta Schlein."Ma non è logoramento" AGI - Agenzia Italia

Elly Schlein lancia "l'estate militante" ma proprio i mesi più caldi sono quelli che sembrano destinati a mettere in crisi ...La riunione Dem si è svolta a porte chiuse, proprio per evitare di portare allo scoperto e rendere visibili le forti divisioni che attraversano il partito. Anche tra la minoranza non si marcia ...