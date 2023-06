La maturità di quest’anno torna alle vecchie regole

Milano, la carica dei 25 mila allacon incognita commissari Via allain 25 scuole nel Lazio, non ammesso il 3% degli studentil'esame finale delle scuole ......2023 è ormai alle porte: il 21 giugno gli studenti affronteranno lo scritto di Italiano . Gli alunni di tutta Italia si chiedono con ansia quali saranno le possibili tracce di. È ...... dopo il periodo della pandemia che pare ormai alle spalle, anche per gli esami disi assiste ad un ritorno alla normalità: 'Dopo alcuni anni davvero difficilifinalmente anche l'...

Maturità 2023, ultimissime dichiarazioni del Ministro Valditara ai maturandi Studenti.it