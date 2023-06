«La lotta per il clima è anche una battaglia di classi sociali Ultima Generazione? Le loro proteste sono necessarie» – L’intervista ad Andrea Grieco

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) «Se vogliamo realizzare la nostra ambizione, dobbiamo assicurarci che la politicatica non lasci indietro nessuno».passati più di tre anni da quando la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato per la prima volta il Green Deal. Un maxi-piano di investimenti che ha l’obiettivo di rivoluzionare ogni settore dell’economia: trasporti, produzione di energia, filiera alimentare e non solo. Molte di queste trasformazionigià avviate: basti pensare all’elettrificazione dei trasporti o all’attenzione sempre maggiore all’impronta ecologica di ciò che finisce sulle nostre tavole. Ora che la transizione sembra avviata, l’attenzione degli attivisti per ilsi è spostata soprattutto su una questione: la giustiziatica. In altre parole: come ci si assicura che ...