La Juventus si interroga su Bonucci | conferma o addio anticipato?

(Di martedì 20 giugno 2023) Si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso divorzio la la. Nonostante il capitano bianconero abbia recentemente dichiarato di voler giocare ancora un altro anno prima di ritirarsi, adesso invece lo scenario potrebbe cambiare drasticamente. LARINUNCIA A? Le ultime deludenti prestazioni con la Nazionale di Mancini, unite ad una stagione trascorsa più in infermeria che in campo, avrebbero indotto laa delle profonde riflessioni sul suo futuro. Il difensore bianconero ha ancora un anno di contratto ed è intenzionato, a 35 anni, a giocarsi ancora le sue carte per strappare la convocazione con l’Italia agli Europei del 2024, ultimo grande appuntamento della carriera. Per raggiungere questo obiettivo, però, avrebbe bisogno di giocare con ...

Le strade con lapotrebbero separarsi già questa estate: si va verso l'addio con la 'Vecchia Signora'Quale futuro per Leonardo Bonucci Lasisul capitano, in difficoltà nell'ultima apparizione con la maglia della Nazionale. Allegri e Bonucci (LaPresse) - Calciomercato.itL'esperto difensore è stato frenato dagli ...Juve, possibile interesse del Bayern per Chiesa Oltre al futuro di Dusan Vlahovic sempre nel mirino del Chelsea , las'sull'altro grande top player del reparto offensivo, ovvero ...Aoura e Ndicka sono già della Roma ma il club giallorosso si sta muovendo a 360 gradi ed ha pronti altri due colpi da novanta. In attacco in pole c'è Scamacca , che piace anche a Milan e, mentre a centrocampo il nome nuovo è quello di Marco Verratti . Se ne parla a Radio Radio. Attacca Stefano Agresti : Poi tocca Furio Focolari : Infine Roberto Pruzzo :

La Juve gli paga l’ingaggio per mandarlo via: ha già un nuovo club CalcioMercato.it

L’Inter, dopo l’addio di Milan Skriniar, è alla ricerca di un difensore centrale: Demiral, già abituato alla difesa a 3, potrebbe essere un buon prospetto. Si era parlato di un battibecco così grave c ...Nonostante il contratto in scadenza, la Lazio non fa sconti e chiede almeno 30-40 milioni di euro per cedere uno dei calciatori più importanti della rosa.