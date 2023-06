(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu – Ladelè un furbo strumento di oppressione e propaganda. Applicato utilizzando la solita furba strategia di prendere un concetto magari corretto (quello dell’accoglienza alvero) e trasformarlo in unper promuovere movimenti di massa enormemente dannosi per le identità, le culture e i diritti socioeconomici dei popoli coinvolti. Oltre che, nella stragrande maggioranza dei casi, illegali.del rifiugiato, uno strumento culturale dell’immigrazionismo Ladelè così tanto uno strumento di propaganda culturale dell’immigrazionismo e di tutto ciò che gli sta dietro (globalismo, ...

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delladel rifugiato . Leggi anche Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: oltre 1.100 in poco più di 24 ore ...Abbiamo già in precedenza esaminato tendenze, caratteri e senso di unadedicata giustamente a capire e sensibilizzare la complicata esistenza dei e sottolineato come pure nel nuovo ...... vicino Utrecht 2001 " Pervez Musharraf diventa presidente del Pakistan Feste e ricorrenze Internazionali: ONU "dei profughi (dal 2001) Nazionali: Eritrea " Giorno dei Martiri ...

Giornata mondiale del rifugiato, la Ue: «Gravi violazioni in Europa» Avvenire

Per la legge non potrebbero essere trattenuti più di 48 ore, invece ci restano mesi. In nome dell’emergenza. Così la loro salute mentale è a rischio. E tanti ...La star americana è arrivata alle 16 in Piazza di Spagna, dove si è svolto il red carpet del film diretto da Christopher McQuarrie ...