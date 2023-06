La fuffa dei corsi sulla sicurezza a scuola | poi in Italia nessuno ha colpa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) “La resistenza a fuoco di un elemento strutturale in acciaio si può migliorare: a) rivestendolo con polistirolo espanso b) rivestendolo con vernici intumescenti c) rivestendolo con cartone pressato”. “Per materia chimicamente instabile s’intende: a) una sostanza che, se non vengono prese misure particolari si polimerizza o si decomprime in modo pericoloso b) una sostanza che, per azione del calore o per il contatto con le altre materie, può reagire pericolosamente in maniera violenta c) una sostanza che, se non vengono prese misure particolari, si può muovere all’interno dell’imballaggio”. “Le uscite didei locali devono avere ampiezza multipla di moduli: a) 50 cm b) 45 cm c) 60 cm” Sono solo alcune delle trenta domande a cui ho dovuto rispondere obbligatoriamente in dieci minuti per essere un maestro in grado di garantire ladella ...