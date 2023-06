La frase razzista sul calciomercato di Dal Cin | ex ds dell’Udinese | imbarazzo in studio a Sky

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Analisi sulimbevute di razzismo:negli studi di Sky Sport per lapronunciata da Franco Dal Cin, ex direttore sportivo. “Noi siamo partiti da quello che oggi non succede più, dal settore giovanile. Oggi prendono i prefiniti, preformati, sul colore un pò più scuro del solito…”, ha detto Dal Cin parlando del confronto tra ilodierno e quello dei suoi tempi. L’ex ds è stato immediatamente interrotto dallodi “Speciale”, la trasmissione condotta da Alessandro Bonan. Il conduttore e Marco Bucciantini hanno subito cambiato argomento e tolto il collegamento. A Dal Cin non è più stata data parola fino ai saluti finali. Il dirigente già in precedenza aveva rilasciato una dichiarazione infelice in ...