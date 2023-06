La Ferrari Enzo di Fernando Alonso è andata all' asta | ma nessuno l' ha voluta!

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 giugno 2023) Ladiè stata messa in vendita all'pochi giorni fa, maha presentato l'offerta adeguata per accaparrarsela. L'evento era stato organizzato da Monaco Car Auctions ed era completamente a tema, come spiega bene anche il nome: l'Rossa. Si trattava di una quarantina di vetture del Cavallino Rampante, tra le quali spiccava proprio ladi. Un esemplare a dir poco unico Non sappiamo perché il campione spagnolo abbia deciso di liberarsi della sua, ma di sicuro questa è un'auto molto speciale, perché è esattamente la prima uscita dai cancelli della fabbrica di Maranello, la cosiddetta Scocca ...