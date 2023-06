La disinformazione sui rifugiati alimenta la discriminazione

Leggi su facta.news

(Di martedì 20 giugno 2023) di Simone Fontana e Anna Toniolo Il 20 giugno ricorre la Giornata mondiale del rifugiato, istituita dalle Nazioni unite (ONU) per commemorare l’approvazione della Convenzione del 1951 relativa allo status dei, conosciuta anche come Convenzione di Ginevra. Per contribuire alla pace e alla sicurezza deiè necessario innanzitutto sfatare alcune narrazioni infondate e fuorvianti che da anni circolano su queste persone. Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni fatti che hannoto lae il discorso d’odio nei confronti non solo dei, ma anche di altri migranti e richiedenti asilo. Un tema già permeato da tempo, purtroppo, da violenza e. Il 9 giugno 2023 nella nave da carico Galata Seaways, partita dal ...