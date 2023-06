La Cina si espande ancora a Cuba | nuova base militare per l' intelligence

(Di martedì 20 giugno 2023) Lo scontro tra superpotenze va avanti senza sosta.sono già in trattative per la creazione di una struttura congiunta per l'addestramento di personalee i negoziati sarebbero in fase avanzata. A rivelarlo è il Wall Street Journal, che cita fonti americane: questo tipo di struttura, se confermata, faciliterebbe la presenza di truppe cinesi in modo permanente ae la possibile espansione di attività di, che Pechino ha già smentito. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, si è limitata ad affermare di non essere a conoscenza della questione, emersa all'indomani della conclusione della visita indel segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il 10 giugno l'Amministrazione Biden ha rivelato l'esistenza di una stazione di spionaggio ...

Lasiin Messico per aggirare le sanzioni Usa Nel 2021 gli investitori americani hanno messo più soldi in Messico che in, comprando aziende oppure finanziando progetti . La, ...Intanto, il tam tam mistificatorio della propaganda del Cremlino corre e si, aiutato e di ... di fatto fa dell'Onu uno strumento di normalizzazione delle mire di dittature comee Russia ...Ci si immerge in un racconto frammentato e pulsante, in cui l'architettura si, come da ... Il progetto di giornalismo investigativo di Killing Architects e la querelle con laIn mostra all'...

LU-VE GROUP PROSEGUE LA CRESCITA ALL’ESTERO E SI ESPANDE IN CINA E USA I&FOnline

Qualsiasi aumento del coordinamento della sicurezza tra Cina e Cuba avverrà lentamente”, continua uno dei funzionari dell’intelligence Usa. La struttura farebbe parte del Progetto 141 dell'Esercito ...La Bank of China vieta ai clienti degli istituti russi di portare fuori gli yuan dalla Federazione, onde evitare possibili fughe di capitali e conseguente depauperamento dei patrimoni delle banche del ...