La Cina salva le banche russe Ma anche le sue

(Di martedì 20 giugno 2023) La connection c’è, eccome. Trae Russia c’è un’alleanza forse più finanziaria che politica. Più volte il Dragone e Mosca hanno trovato punti di saldatura, soprattutto nel campo monetario. Ora al mosaico si aggiunge un altra tessera. In queste ore la Bank of China ha deciso di limitare la possibilità per i clienti delledi trasferire yuan nell’Ue, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svizzera. Tradotto, qualunque risparmiatore, correntista, investitore che detiene denaro in yuan nelledell’ex Unione Sovietica, non potrà accedervi, per il semplice fatto che quei fondi non possono uscire dal Paese. In questo modo, Pechino altro non fa che impedire la fuoriuscita di yuan dagli istituti della Federazione, impedendo un loro dissanguamento in caso la situazione sul ...