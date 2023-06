Laè pronta a scendere in piazza contro il governo Meloni.24 giugno, il sindacato sarà in piazza a Roma a difesa della sanità pubblica. L'ultimo incontro con il ministro della Sanità ...1° luglio saremo a Marina di Ragusa per la Parata : partenza alle 18,30 da Via Portovenere, ... LaRagusa è partner del Ragusa Pride 2023. Ringraziamo inoltre le tantissime associazioni, ...'L'incontro, in preparazione della manifestazione nazionale di24 giugno a Roma, sarà concluso dal segretario nazionale FpMichele Vannini', si legge una nota di Fp. Previsti gli ...

La Cgil sabato in piazza per la sanità pubblica: “Incontri col governo deludenti, ecco cosa chiediamo” Globalist.it

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...Landini (Cgil): "Non abbiamo ottenuto risultati e dopo questo incontro c'è una ragione in più, sabato 24, per manifestare a Roma, per chiedere la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica".