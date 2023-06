La Bce ci trascina nella crisi | disastro di Lagarde | paga il mercato delle case

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Come ampiamente previsto la presidente della Bce, Christine, con la serie di rialzi dei tassi ufficiali di interesse da parte della Bce, è riuscita a centrare il primo obiettivo. Non certo quello di abbassare l'inflazione, che veleggia ampiamente sopra il 7%, ma quello di dissuadere l'acquisto diaccendendo debito bancario. Un'indagine sulimmobiliare e sui fidi ipotecari nei primi due mesi dell'anno è stata pubblicata ieri dal Consiglio nazionale del Notariato. E l'analisi dimostra che il continuo aumento del costo del denaro ha sconsigliato molti dall'investire nel mattone. Nei primi due mesi dell'anno si è registrato in Italia un calo del 2,72% del numerocompravendite dirispetto allo stesso periodo del 2022. In realtà il calo si manifesta nel mese di febbraio e non a ...