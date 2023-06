Kulusevski e l'addio alla Juve | 'Un anno e mezzo in prestito | non è stato bello'

è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Tottenham, ma da piazzare ci sono ancora parecchi giocatori da McKennie e Zakaria. Poi i giovani che potrebbero portare altro denaro fresco ...definitivo alla Juventus più vicino, l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo. L'indiscrezione e ... ItLa prima cessione a titolo definitivo, già ufficiale, è quella di Dejan. Un affare ...Mourinho (LaPresse) - Calciomercato.itLa Juventus ha ufficializzato l'definitivo di, mentre il giovane Tahirovic ha salutato la Roma per l'Ajax. Un affare che sta facendo però ...

Kulusevski e l'addio alla Juve: 'Un anno e mezzo in prestito, non è ... Calciomercato.com

Dejan Kulusevski si è lasciato la Juventus alle spalle, il Tottenham ha acquistato definitivamente il suo cartellino e ora costruisce un futuro con lui. Una svolta tanto attesa dall'esterno svedese, c ...La Juventus potrebbe salutare Alex Sandro, non più centrale nel progetto, con destinazione Atletico Madrid se non arriva Gaya ...