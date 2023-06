Kulusevski e la Juventus | «La mia situazione non è stata gestita a dovere Un anno e mezzo in prestito…»

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo 18 mesi di prestito dallaal Tottenham, Dejanha firmato un lungo contratto con gli Spurts, che lo legherà al club fino al 2028. Il talento exha raccontato la sua versione ad Aftonbladet, rivelando alcuni interessanti retroscena. Il Tottenham quest’, soprattutto nella prima parte di campionato, sotto la guida di Antonio Conte, ha deluso molto le aspettative. «I mesi durante la Coppa del Mondo sono stati davvero brutti, devo dire. Ci siamo allenati duramente ma non c’era energia, era buio ed eravamo a Londra. Ci siamo allenati molto e abbiamo pensato che saremmo stati preparati quando la stagione sarebbe ricominciata, ma non c’era più gioia e voglia di giocare, niente energia.. tutto era giù». Tra infortuni e prestazioni sotto tono L’ala svedese ha vissuto un periodo ...

...a usare le corsie laterali (nel Parma valorizzò le caratteristiche di Gervinho e) che ... Pecchia ha ottenuto due promozioni in A con Verona e Cremonese, guidando con successo laU23 ...L'attaccante del Tottenham, Dejan, nel corso di un'intervista concessa al quotidiano svedese Aftonbladet, ha parlato del suo addio allae del conseguente passaggio agli Spurs a titolo definitivo: 'Adesso so quale ...Commenta per primo Dejansi è lasciato laalle spalle, il Tottenham ha acquistato definitivamente il suo cartellino e ora costruisce un futuro con lui. Una svolta tanto attesa dall'esterno svedese, che nel ...

L'ormai ex calciatore della Juventus, ora in forza al Tottenham, Dejan Kulusevski, ha parlato anche del suo futuro con la maglia dei londinesi.Il nodo Kulusevski è stato finalmente sciolto con il Tottenham che ha riscattato il cartellino per trenta milioni di euro. Lo svedese non rimpiange l’aver lasciato la Juventus, voleva avere chiaro il ...