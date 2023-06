Kulusevski attacca la Juve | «Cessione gestita male»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 giugno 2023) Le parole di Dejan, esterno d’attacco svedese del Tottenham, sullada parte dellaDejan, giocatore del Tottenham, ha parlato al quotidiano svedese Aftonbladet. PAROLE – «Finalmente conosco il mio futuro, so dove giocherò e vivrò. Siamo persone anche noi, non vuoi girare troppo in prestito ma trovare un posto che desideri, che sia una casa, dove pianificare il futuro con la famiglia. La situazione non è statacome si doveva, chiaramente avrei voluto sapere molto prima e non dovermi sedere ad aspettare che venisse presa una decisione. Ma capisco che sia servito del tempo in più, sono cambiate numerose persone nel club e in panchina… Dopo un prestito di un anno e mezzo, non vedo l’ora di costruirmi un futuro nel Tottenham».