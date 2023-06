Kontaveit annuncia il ritiro | Wimbledon sarà il mio ultimo torneo

(Di martedì 20 giugno 2023) "Oggi stondo la fine della mia carriera come atleta professionista". Inizia così il post che Anettha pubblicato stamane su Instagram. Abbastanza inatteso, anche se dopo l'...

Photo Credit: Official Account InstagramAnettWimbledonha scelto il palcoscenico della prossima edizione dei "The Championships" (3 - 16 luglio), torneo dove ha raggiunto te volte di fila il terzo turno (2017 - 2019) per l'addio: "Sono pronta ...Lo ha scritto oggi, su Instagram, Anett. La giocatrice estone, attualmente numero 79 del mondo, giunta la scorsa stagione fino al secondo gradino del ranking Wta, si arrende quindi ai ...

Anett Kontaveit annuncia il ritiro dal tennis giocato a soli 27 anni: Wimbledon l’ultimo torneo Ubitennis

“Oggi sto annunciando la fine della mia carriera come atleta professionista”. Inizia così il post che Anett Kontaveit ha pubblicato stamane ...avendo Kontaveit solo 27 anni. Questa la sua toccante lettera pubblicata sul suo canale Instagram: “Ciao amici, oggi vi annuncio che sto per terminare la mia carriera di atleta a livello agonistico.