Kenya | crolla un palazzo | almeno in 10 sotto le macerie

Almeno dieci persone sono ancora sepolte sotto le macerie di un palazzo di tre piani in costruzione crollato ieri nella città di Murang'a, nelcentrale. Sono solo quattro fino ad ora gli operai del cantiere estratti vivi e trasportati d'urgenza all'ospedale cittadino, come riporta il sito Kenyans aggiungendo che un rapporto della ...

