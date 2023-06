Kate Middleton provata dal tradimento di William | lo sguardo rivelatore

(Di martedì 20 giugno 2023)ha fatto buon viso a cattivo gioco durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, ma pare che la faccenda deldinon le sia proprio passata. Soprattutto perché si ritrova continuamente tra i piedi Rose Hanbury che è sempre più presente a Palazzo. E anche se in pubblico la sintonia conè perfetta, nei momenti in cui perde la solita compostezza, cede agli sguardi cupi e seri e quasi ignora il marito., l’iconico abito a pois di Alessandra Rich Dopo la foto ufficiale del matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania,ci ricasca nuovamente durante la tradizionale funzione religiosa dell’Ordine della Giarrettiera dove impeccabile si è presentata con l’abito bianco a ...

L'outfit regale di oggi: Lady Eliza Spencer, una royal a pois Come, anche la nipote di Lady Diana ha partecipato al Chelsea Flower Show optando per un vivace abito pink declinato nell'...ANTICHE TRADIZIONI - La cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera è una delle più antiche tradizioni reali. Enon poteva certo mancare, visto il nuovo ruolo che le ha affidato re Carlo. Così come Sophie del Wessex, anche lei una delle royal più attive già negli ultimi anni di regno di ...La prima ad arrivare è stata, che ha sfoggiato un lungo abito a pois e un paio di orecchini a goccia appartenuti a Lady Diana : un dettaglio che non è sfuggito agli attenti ...

Re Carlo e la sua prima processione dell’Ordine della Giarrettiera (ma l'attenzione è tutta per Kate Middleton) Vanity Fair Italia

La principessa di Galles con un abito Alessandra Rich ricalca Diana in uno dei suoi outfit più celebri mentre la duchessa di Edimburgo in Emilia Wickstead sfoggia la fantasia che le è più congeniale, ...Dei pendenti a goccia di perle e diamanti appartenuti all’indimenticata principessa e uno stile molto simile a quello di LadyD. I media inglesi non hanno dubbi: la moglie di William prende spunto dal ...