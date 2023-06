Kata scomparsa | smentita l’ipotesi dello scambio di persona Nel pomeriggio il sopralluogo dei genitori

(Di martedì 20 giugno 2023) Quella del possibilediera un’ipotesi già considerata dagli inquirenti, ma che il padre di, secondo le ultime notizie circolate, avrebbe riferito direttamente alla Procura. Per l’uomo ladella piccola da Firenze lo scorso 10 giugno sarebbe stata da attribuirsi al sequestro della bimba sbagliata, legato ai contrasti tra i gruppi rivali che si contendevano la gestione del racket degli affitti all’interno dell’ex hotel occupato. Ora i legali della famiglia, Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, smentiscono: “Costretti dalle notizie che si stanno diffondendo via web a precisare che né gli scriventi né il padre Miguel hanno mai riferito o rappresentato che la predetta minore sia stata oggetto di unodi. Il contenuto di quanto messo a verbale dal ...

Leggi Anche Bambina, sgomberato l'ex hotel occupato di Firenze dove vive la piccola: 54 persone prese in carico dai servizi sociali Non c'è nessuna parte del mondo, tranne l'Italia, in ...... tra cui Ros, Gis e Sis, nell'hotel Astor di Firenze alla ricerca di indizi utili a trovare, la bambinail 10 giugno. Di lei ancora non c'è traccia Scandagliato tutto l'edificio, ...commenta Spunta una nuova ipotesi sul rapimento di, la bambina peruviana di cinque annia Firenze il 10 giugno. Si parla di uno scambio di persona : forse chi l'ha rapita in realtà avrebbe voluto prendere un'altra bimba. I legali della ...

Il padre di Kata torna dal pm e rivela altri episodi avvenuti all'Astor Agenzia ANSA

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Si sono concluse ieri pomeriggio le ispezioni dentro l’ex hotel Astor di Via Maragliano dopo lo sgombero di sabato mattina. Le squadre dei carabi ...La piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, potrebbe essere stata trasportata fuori dall’ex hotel Astor dentro un borsone: è l’ultima ipotesi avanzata dagli investigatori che ...