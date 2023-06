Kata scomparsa | il mistero delle parole del papà | rapita al posto di un' altra bambina I legali di Miguel Angel | ' Mai parlato di scambio di

... dopo che negli ultimi due giorni la struttura era stata setacciata da cima a fondo in cerca di tracce di Kataleya Mia Alvarez Chiclio , la bambina di cinque annidallo scorso 10 giugno. ..., sonde e droni per cercarla tra le intercapedini dell'ex hotel Astor. Trovata una telecamera e un vano segreto, l'ex hotel Astor sgomberato e sequestrato. Era occupato ...Di recente, invece, Infante in diretta non ha nascosto la sua angoscia per le sorti della piccolabimba di cinque annia Firenze nei giorni scorsi e non ancora ritrovata.

Il padre di Kata torna dal pm e rivela altri episodi avvenuti all'Astor Agenzia ANSA

Nessuna certezza nelle indagini sulla scomparsa di Kata, svanita nel nulla ormai da dieci lunghi giorni. L’unica sicurezza è che la piccola di 5 anni non si trovi più all’interno dell’ex Hotel Astor ...Spunta una nuova ipotesi sul rapimento di Kata, la bambina peruviana di cinque anni scomparsa a Firenze il 10 giugno. Si parla di uno scambio di persona: forse chi l'ha rapita in realtà avrebbe voluto ...