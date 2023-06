Kata | ipotesi scambio di persona | Volevano prendere un' altra bambina

(Di martedì 20 giugno 2023) Un', al momento nulla più. Ma Miguel Angel Romero Chicclo l'ha fatto presente,lmente, alla procura che indaga: forse chi ha rapito la figliaavrebbe sbagliato, voleva prenderne un'. Sin dai giorni seguenti alla scomparsa della piccola di 5 anni (di cui non si...

Inoltre il sequestro potrebbe essere maturato nei contrasti fra gruppi rivali che si fronteggiavano nell'occupazione abusiva dell' ex hotel, 'È unache il padre difa e che ha voluto ...Spuntano nuovesulla scomparsa di. Il padre della bambina, che gli inquirenti stanno cercando da 10 giorni, pensa che sia stata rapita per sbaglio , in uno scambio di persona. Cosa si sa e cosa ha ...... 'Risse e spaccio nel quartiere, da tempo situazione invivibile' Il legale dei genitori di: 'Inverosimile una vendetta perpetrata verso di loro' 'È unache il padre difa e che ha ...

Kata, l'ipotesi del padre: rapita per errore al posto di un'altra LA NAZIONE

L’uomo, infatti, nella giornata di ieri, lunedì 19 giugno, ha chiesto di essere riascoltato avanzando l’ipotesi di uno scambio di persona. Secondo il papà di Kata, i rapitori avrebbero sequestrato per ...Spunta una nuova ipotesi sul rapimento di Kata, la bambina peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno. Secondo il padre della piccola, Miguel Angel Romero Chicclo, la figlia sarebbe stata vittima di u ...