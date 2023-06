Kane fa sognare i tifosi dello United | dove andrà il golden boy inglese?

(Di martedì 20 giugno 2023) Marcus Rashford riceve palla largo a sinistra e favorisce l'inserimento in area di Luke Shaw, palla sul secondo paloc'è appostato Harryche mette dentro. E Old Trafford si esalta. È la ...

...2024 e quelli che hanno guardato la partita in tv vedendolo hanno cominciato aa occhi aperti che questa scena si ripetesse all'infinito nel 2023 - 24, nel Teatro dei Sogni. Perché Harry...... capace di far capitolare un'intera città, Parigi , e farneun'altra, pronta ad accoglierlo ... infatti, le trattative che avrebbero potuto condurre Harrye Havertz nella capitale spagnola, ...Oltre adi soffiare la Champions a Guardiola, i nerazzurri sperano che vada in porto la trattativa peral Real Madrid. Che altrimenti potrebbe puntare su Lautaro Martinez . L'attaccante ...