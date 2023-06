Juventus | fatta per il ritorno di Milik | operazione a titolo definitivo da 6 milioni di euro

(Di martedì 20 giugno 2023) Laripartirà da Arkadiusz. L’attaccante polacco rientrerà alla Continassa dopo una trattativa fra bianconeri e Marsiglia che si è chiusa rapidamente. Decisiva è stata anche la voglia del giocatore di rientrare in Italia dopo la prima stagione con la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Sky Sport, laha chiuso la trattativa nelle ultime ore sulla base di un trasferimento asulla base di 6dipiù bonus. Il polacco era rientrato in Francia, dopo che la scorsa estate era arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, poi non esercitato. La fumata bianca, comunque, per l’affare è arrivata. SportFace.

