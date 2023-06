Juve | tentativo dalla Serie A per Rovella

Commenta per primo La priorità della Juventus sul mercato è il rinnovo di Adrien Rabiot . Il contratto del francese scadrà tra qualche giorno ma la dirigenza sta facendo un ultimoper convincerlo a prolungare per un altro anno sempre a 7 milioni d'ingaggio....di moduli diversi con il più familiare 4 - 3 - 3 che dovrebbe aver ormai soppiantato il...ad un ragazzo apparso abbastanza colpito dai problemi fisici e dall'annata fuori ruolo alla(...... quando i dirigenti dellaprovarono a sondare il terreno per Zaniolo, offrirono in cambio McKennie o Kean. Un anno dopo ilè molto simile, ma stavolta il Galatasaray è predisposto ...

A due settimane di distanza dal furto nell’appartamento di Kaio Jorge, un altro giocatore bianconero è stato vittima di un furto in casa. Questa volta i ladri hanno tentato di entrare nella villa dove ...Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi. Inter e Juventus - come è ...