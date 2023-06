Juve | Pimenta | «Ecco quando potrà tornare Pogba»

(Di martedì 20 giugno 2023) Rafaela, agente di Paul, ha parlato del futuro del centrocampista dellantus. I dettagli Rafaela, agente di Pauldella, ha parlato a Sky a margine della presentazione del Golden Boy 2023. LE PAROLE – «Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

Torna il 2 e sarà a disposizione della. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico'. Così l'avvocato Rafaelain merito al suo assistito Paul Pogba, a margine della cerimonia di ...... la nota agente fra le altre di Pogba, Haaland e Verratti, Rafaelaha parlato ai ... Torna il 2 e sarà a disposizione della. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico'. RINNOVO ...Non solo Verratti, lasu PogbaRafaelasi è poi soffermata anche su Paul Pogba, il ... E sarà a disposizione dellapiù carico di prima'.

Pimenta: Juve, Pogba carico lavora ogni giorno, quando sarà a disposizione Tuttosport

Torna il 2 luglio e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico". Così Rafaela Pimenta in merito a Pogba, a margine della cerimonia di presentazione del Golden ...L'agente brasiliana si è espressa sul centrocampista bianconero: "Sta lavorando tanto, non ha fatto un giorno di vacanza". Capitolo Verratti: "Se parliamo adesso potremmo rovinare certe situazioni" ...