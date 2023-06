Juve | infortunio più grave del previsto | il suo rientro slitta ad agosto

(Di martedì 20 giugno 2023)piùdelper il giocatore: il suoslitta ad agosto, prima tegola per Allegri La stagione dellantus è stata molto negativa e per il secondo anno consecutivo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... reduce da una stagione altalenante costellata da diversi stop forzati per. Per Massimo ... Vlahovic e Chiesa, la rivoluzionepassa dal mercatoAl pari del centravanti serbo, anche ...C'è anche l'longevo di Ismael Bennacer al ginocchio a dettare delle precise esigenze sul ... Lanon vuole spendere più di 30 milioni e ha alcune pedine di scambio da offrire, come ad ...Nicolò Fagioli sta continuando il proprio percorso di recupero dopo l'ultimo. Il centrocampista della Juventus si era procurato la rottura della clavicola nella semifinale di ritorno di europa League contro il Siviglia dello scorso 19 ...

Juve, Fagioli mostra i segni dell'infortunio Corriere dello Sport

Danilo e Bremer i perni della difesa bianconera. Leo diviso tra lottare per risalire le gerarchie o cercare posto altrove: il suo obiettivo è l'Europeo del 2024 ...Il centrocampista della Juventus analizza momenti belli e periodi bui dell'ultima stagione. «Per imparare devi commettere degli errori» ...