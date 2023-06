Juve | ecco chi vuole Zakaria | il Lens fa sul serio

Leggi anche, il piano 2005:i tre gioielli che Allegri si porta in tournée Milik e Kean uniche certezze: il futuro dell'attacco(quasi) tutto da rifare Leggi i commenti Calciomercato ...Se in un primo momento il riscatto pareva scontato, c'è stata poi una brusca frenata tra aprile e gli scorsi giorn i, con lache ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto in proprio ...La Juventus ha raggiunto l'accordo definitivo per il ritorno in bianconero di Arkadiusz Milik: si aspetta soltanto l'ufficialità.la formula per il sì. La notizia era nell'aria ma in giornata ha assunto contorni sempre più definiti. Arkadiusz Milik è virtualmente un nuovo calciatore della Juventus . L'accordo tra i ...

Vlahovic resta alla Juve Ecco la quota Tuttosport

Senza la Champions League, la Juve si ritroverà presto ad affrontare il nodo del portiere. Trattasi del reparto che ha fatto meglio nell’ultima stagione, ma - nell’ottica di un ridimensionamento - uno ...La Juventus avrebbe chiuso per l’attaccante polacco. L’anno di prestito ha convinto la dirigenza a continuare a puntare su di lui. Ecco i dettagli dell’accordo. Come da poco riportato da Gianluca Di ...